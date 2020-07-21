На Донбассе с 23 июля ограничивают въезд грузового транспорта

Укринформ

Ограничения не распространяются на автомобили, перевозящие грузы для ликвидации последствий стихийных явлений

С 23 июля ограничивают въезд гражданского большегрузного транспорта к району проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС.

"Начиная с 23 июля 2020 года будет ограничен въезд в район проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях и передвижения в указанных районах транспортных средств массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более чем 7 тонн при температуре воздуха более +28°с с 10:00 до 22:00. Ограничение будет действовать до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, ограничения не распространяются на транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов, используются при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Также в штабе ООС объяснили, что такие меры вводятся, чтобы сохранить дорожное покрытие, колодцы инженерных сетей, расположенные на проезжей части, в период длительной жаркой погоды, во время которой усиливается разрушительное действие транспортных средств.

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Напомним, во вторник, 21 июля, представители незаконных вооруженных формирований передали еще одно тело погибшего военного на подконтрольную правительству Украины территорию.