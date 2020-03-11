На Донбассе пройдет Фестиваль европейского кино

из открытых источников

Фестиваль буде проходить с 19 марта по 1 апреля

В Мариуполе, Бердянске, Славянске, Краматорске, Мелитополе и Северодонецке пройдет Фестиваль европейского кино. Об этом сообщила пресс-служба офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В частности, в программе Фестиваля предусмотрено шесть фильмов-триумфаторов европейских фестивалей – комедия "Чемпионы", мелодрама "Портрет девушки в огне", драма "Работа без авторства", трагикомедия "Зимние мухи", фантастическая сатира "Диамантино", трагикомичное роуд-муви "Король бельгийцев".

Общая тематика всех шести картин посвящена мультикультурности Европы и её граждан.

Напомним, ранее украинский студент Валентин Лавренюк получил право на экранизацию рассказа Стивена Кинга. Он подписал контракт с писателем Стивеном Кингом, выкупив за 1 доллар права на экранизацию его книги "Велотренажер" (2008) в рамках программы Dollar Baby. Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. По условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении.