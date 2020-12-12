На Донбассе противник открывал огонь вблизи Марьинки, Водяного и Зайцевого, – штаб ООС

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Украинские военные не открывали ответный огонь

На Донбассе за прошедшие сутки, 11 декабря, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что вблизи Марьинки противник произвел несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета. В то же время неподалеку Водяного и Зайцевого НВФ открывали огонь из стрелкового оружия по украинским позициям.

Как рассказали в штабе, провокации противника не несли угрозы военным ООС, поэтому они не открывали огонь в ответ. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

О нарушении режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 12 декабря, в районе ответственности военнослужащих ООС обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано, на всех участках наблюдалась тишина.

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Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ на Донбассе обнаружила " Гвоздики" и гаубицы незаконных вооруженных формирований вне линий отвода. Такие факты свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей противником.