На Донбассе противник 1 раз нарушил "режим тишины", – штаб ООС

НВФ осуществили провокацию вблизи Каменки

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За прошедшие сутки, 7 сентября, незаконные вооруженные формирования 1 раз нарушили мирные договоренности. Об этом сообщил штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник совершил одиночные провокационные выстрелы из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций украинских военных вблизи населенного пункта Каменка Донецкой области. Как сообщают в штабе, огневые провокации не несли угрозы украинским военным, поэтому они не применяли оружие в ответ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения сегодня наблюдалась тишина.

В то же время, спасатели ООС вчера разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет. Также для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет сотрудники ГСЧС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, работы ведутся на 42-х объектах.

Ранее сообщалось, что один из двух украинских военных, пострадавших в результате подрыва авто на Донбассе, скончался. В штабе ООС сообщили, что военный ушел из жизни после проведения реанимационных мероприятий.