На Донбассе после пятничного обострения наблюдается тишина, – штаб ООС
На линии разграничения соблюдается режим прекращения огня
С начала текущих суток, 31 октября, на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.
Отмечается, что после обострения и гибели двух украинских защитников вблизи Водяного ночью пятницы, 30 октября, противник продолжил неприцельные обстрелы на этом участке ближе к обеду. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военных Объединенных сил.
Сейчас же по всей линии разграничения наблюдается тишина. Как сообщают в штабе, украинские военные готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.
Напомним, вчера, 30 октября, состоялось срочное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на Донбассе. В результате стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что командующий Объединенных сил Сергей Наев констатировал нарушение мирных договоренностей из-за осуществления прицельных обстрелов украинских позиций со стороны НЗФ. Тогда он заявил, что противник не имеет целью достичь мира.