На Донбассе после пятничного обострения наблюдается тишина, – штаб ООС

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На линии разграничения соблюдается режим прекращения огня

С начала текущих суток, 31 октября, на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что после обострения и гибели двух украинских защитников вблизи Водяного ночью пятницы, 30 октября, противник продолжил неприцельные обстрелы на этом участке ближе к обеду. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военных Объединенных сил.

Сейчас же по всей линии разграничения наблюдается тишина. Как сообщают в штабе, украинские военные готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

Напомним, вчера, 30 октября, состоялось срочное заседание подгруппы ТКГ из-за обострения на Донбассе. В результате стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что командующий Объединенных сил Сергей Наев констатировал нарушение мирных договоренностей из-за осуществления прицельных обстрелов украинских позиций со стороны НЗФ. Тогда он заявил, что противник не имеет целью достичь мира.