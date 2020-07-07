На Донбассе погибли 8 членов НВФ, еще один ранен, - разведка

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НВФ также потеряли один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки

Накануне, 6 июля, восемь членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе погибли и еще один был ранен в результате ответного огня украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным нашей разведки, после подавления вражеской активности восемь оккупантов погибли, один ранен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НВФ также потеряли один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки.

Напомним, за минувшие сутки, 6 июля, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие.