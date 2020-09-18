На Донбассе от взрыва пострадал украинский военный, – штаб ООС

Инцидент произошел во время тушения сухой травы

Фото из открытых источников

На Донбассе украинский военнослужащий получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что инцидент произошел во время тушения пожара недалеко от города Железное Донецкой области. К счастью, мужчина выжил, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Сейчас известно, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет.

Что касается ситуации на Донбассе, то незаконные вооруженные формирования вновь нарушили режим прекращения огня. Противник произвел выстрелы в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Водяное и из крупнокалиберного гранатомета вблизи Новотошковского.

Известно, что украинские защитники не открывали огонь в ответ на провокации НВФ. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Как сообщили в штабе, на других участках вдоль линии разграничения сохраняется "режим тишины".

Напомним, за прошедшие сутки, 17 сентября НВФ осуществили провокацию из стрелкового оружия вблизи Новогригорьевка и выстрелы из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Водяное. Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.