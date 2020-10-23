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На Донбассе ограничительные меры на КПВВ продлили до конца года

КПВВ на Донбассе

 Фото из открытых источников

На пунктах пропуска продлятся противоэпидемические меры

Командующий Вооруженных сил Украины Владимир Кравченко подписал приказ о продлении противоэпидемических ограничительных мер на КПВВ на Донбассе до конца 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что в зоне ООС продолжается запрет на пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская". Там граждане могут пересечь линию лишь по документально подтвержденным жизненно важным обстоятельствам социально-гуманитарного характера. Для получения соответствующего решения граждане должны обращаться к командующему ООС.

В то же время контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" продолжают функционировать по осеннему графику – ежедневно с 07:00 до 18:30, но движение по этим дорожным коридорам заблокировано со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщают пограничники, в течение последней недели движение по дорожному коридору "Донецк-Мариуполь" НВФ разблокировали только в понедельник и пятницу. В эти дни через КПВВ "Новотроицкое" 160 граждан и 53 машины смогли попасть на подконтрольную украинской власти территорию. Одновременно 162 человека и 35 транспортных средств проехали в ОРДЛО.

При этом через КПВВ "Марьинка" пропуск не осуществлялся, ведь противник полностью заблокировал движение в рамках этого дорожного коридора.

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Напомним, недавно в штабе ООС заявили, что в ноябре в городе Счастье Луганской области откроют дополнительный контрольно-пропускной пункт. Предполагается, что за сутки через него смогут проходить 10-15 тысяч человек.

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