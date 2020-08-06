На Донбассе одиннадцать суток подряд нет погибших и раненых, – штаб ООС

Обстрелов на протяжении 6 августа не зафиксировали

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Одиннадцать суток подряд с тех пор, как провозглашено режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Фейсбук.

Отмечается, что с начала суток, 6 августа, на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано. На линии соприкосновения продолжается соблюдение "режима тишины".

В ведомстве добавили, что ситуация в районе ООС остается контролируемой. "Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в штабе ООС отметили, что в течение 5 августа НЗФ 1 раз нарушили режим прекращения огня. Враждебную провокацию из подствольного гранатомета заметили в районе населенного пункта Шумы. В ведомстве отметили, что неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь не открывали.

Напомним, сегодня, 6 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в ТКГ по Донбассу. Кроме него, в группу войдут вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.