На Донбассе НВФ вели обстрелы из гранатомета возле Водяного, – штаб ООС

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Украинские военные не открывали ответный огонь

На Донбассе сегодня, 21 ноября, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет.

Как сообщают в штабе, неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому они не открывали огонь в ответ. На других направлениях вдоль линии разграничения сейчас наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В то же время в районе проведения ООС саперы ГСЧС разминировали почти 15 гектаров территории и передали на уничтожение 130 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки, 20 ноября, члены незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим прекращения огня. Тогда противник стрелял из гранатометов возле Каменки, Авдеевки и Водяного.