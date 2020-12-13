На Донбассе НВФ в течение суток шесть раз нарушили "режим тишины", – штаб ООС

Фото из открытых источников

Двое украинских военных получили ранения

На Донбассе за прошедшие сутки, 12 декабря, 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия, в результате чего двое украинских защитников получили легкие ранения возле Золотого. Им оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

Кроме того, НЗФ открывали огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских военных вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а возле Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия.

В результате подразделения Объединенных сил открыли ответный огонь. О нарушении тишины со стороны противника сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

От начала текущих суток, 13 декабря, на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня, а по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Новости по теме: Миссия ОБСЕ на Донбассе обнаружила "Гвоздики" и гаубицы НВФ вне линий отвода

Напомним, недавно представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил почему не обсуждается введение миротворцев ООН на Донбасс. По его словам, речь идет о праве вето России в Совбезе ООН.