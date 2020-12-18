На Донбассе НВФ в течение суток 8 раз нарушили "режим тишины", – штаб ООС

НЗФ и украинские военные открывали огонь из гранатометов Фото из открытых источников

Один украинский военный ранен

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 декабря, зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник четыре раза открывал огонь из артиллерийских систем и минометов вблизи Водяного, а по самому населенному пункту НВФ стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия, а возле последнего – еще и из автоматических станковых гранатометов.

В то же время возле Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также на этом участке велся снайперский огонь, в результате чего один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Ему оказали первую помощь и госпитализировали, состояние военного оценивают как удовлетворительное.

Как сообщают в штабе, из-за многочисленных и прицельных обстрелов со стороны НВФ украинские военные открыли прицельный огонь из гранатометов различных систем по позициям противника.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения ООС нарушений "режима тишины" не зафиксировано.

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Напомним, вчера, 17 декабря, президент России Владимир Путин анонсировал наращивание Россией поддержки Донбасса. По его словам, речь идет о поддержке производства, инфраструктуры и социальных вопросов.