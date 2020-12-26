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На Донбассе НВФ в течение суток 4 раза нарушили "режим тишины", – штаб ООС

Фото из открытых источников

Украинские военные открыли ответный огонь

На Донбассе за прошедшие сутки, 25 декабря, зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что все нарушения мирных договоренностей противник совершил неподалеку Водяного. НВФ открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, противник в очередной раз обстрелял частный сектор в Водяном из миномета калибра 120 мм, в результате чего одна из мин попала во двор местного жителя.  К счастью, никто из гражданских не пострадал.

В результате действий противника украинские военнослужащие дали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди военных ООС нет.

С начала текущих суток, 26 декабря, на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня, а по всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не звонит главе Российской Федерации Владимиру Путину по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам президента, сейчас нет предмета разговора.

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