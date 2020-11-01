На Донбассе НВФ в течение суток 1 раз нарушили "режим тишины", – штаб ООС

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Противник открыл огонь из гранатомета вблизи Зайцевого

На Донбассе за прошедшие сутки, 31 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Зайцево. Провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому они не применяли оружие в ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Сейчас по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Как сообщают в штабе, подразделения Объединенных сил соблюдают условий мирных договоренностей, и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника.

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Напомним, 30 октября состоялось срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) из-за нарушения перемирия на Донбассе. В результате стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.