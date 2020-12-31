live
Новости » Общество Читати новину українською

На Донбассе НВФ в последний день года стреляли возле Старогнатовки

Фото из открытых источников

Противник открывал огонь из гранатомета и стрелкового оружия

На Донбассе сегодня, 31 декабря, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник нарушил мирные договоренности вблизи населенного пункта Старогнатовка, совершив несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня уведомили представителей ОБСЕ.

В то же время в районе ООС саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории, а также передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

Новости по теме: На неподконтрольном Донбассе пропали без вести 258 украинцев, – Денисова

Напомним, недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, комментируя ситуацию по разрешению конфликта на Донбассе, заявил, что было бы проще для украинских военных, если бы дали команду "вперед". По его словам, сейчас возникает единственный вопрос, готовы ли украинцы к активной фазе на востоке.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Повторное инфицирование коронавирусом может быть намного тяжелее, чем первое, – главный санитарный врач Главный санитарный врач назвал, для каких категорий украинцев коронавирус представляет наибольшую опасность Антибиотики и чеснок против коронавируса: Главный санитарный врач Украины развенчал популярные мифы Расслабляться рано – после карантина заболеваемость COVID-19 может вырасти, – эпидемиолог
Loading...

программы канала ZIK

Хочу быть премьером / Олег Ляшко / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Ирина Верещук о политике и личном / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Политические итоги года. Требования МВФ. Судебная реформа. Вопрос Донбасса | Ток-шоу
Илья Кива | Ток-шоу
Не оливье единым. Подарки к праздникам. Мифы о COVID-19 | Детали дня | 30.12.20
Требования МВФ: В ожидании транша. Досрочные выборы. Политические прогнозы | Ток-шоу