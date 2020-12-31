На Донбассе НВФ в последний день года стреляли возле Старогнатовки

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Противник открывал огонь из гранатомета и стрелкового оружия

На Донбассе сегодня, 31 декабря, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник нарушил мирные договоренности вблизи населенного пункта Старогнатовка, совершив несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня уведомили представителей ОБСЕ.

В то же время в районе ООС саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории, а также передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

Напомним, недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, комментируя ситуацию по разрешению конфликта на Донбассе, заявил, что было бы проще для украинских военных, если бы дали команду "вперед". По его словам, сейчас возникает единственный вопрос, готовы ли украинцы к активной фазе на востоке.