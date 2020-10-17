На Донбассе НВФ трижды за сутки нарушили "режим тишины", – штаб ООС

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Противник открывал огонь вблизи Водяного и Марьинки

За прошедшие сутки, 16 октября, на Донбассе зафиксировали три нарушения мирных договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник дважды нарушил "режим тишины" недалеко от населенного пункта Водяное, открыв в обеденное время огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В вечернее время НВФ осуществили дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

В то же время в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Как сообщают в штабе, украинские военнослужащие оружие не применяли оружие в ответ на огневые провокации противника. Боевых урат и ранений среди украинских защитников нет.

От начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, недавно министр по вопросам реинтеграции ТОТ Алексей Резников заявил, что Украина начала подготовку к очередному разведению войск на Донбассе и открытие двух КПВВ. По его словам, на Донбассе определены места четырех пунктов возможного разведения сил и 19 локаций для гуманитарного разминирования.