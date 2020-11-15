На Донбассе НВФ трижды за сутки нарушили мирные договоренности, – штаб ООС

Фото из открытых источников

Вблизи Водяного открывал огонь снайпер противника

На Донбассе за прошедшие сутки, 14 ноября, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что днем в районе Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет. Вечером на этом участке, одновременно с применением гранатометов различных систем и стрелкового оружия, открыл огонь и снайпер НВФ со стороны временно неподконтрольной Ужовки. В результате таких действий украинские защитники дали адекватный ответ, после чего "режим тишины" был восстановлен.

Как сообщают в штабе, боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было.

С начала текущих суток, 15 ноября, НВФ один раз нарушили "режим тишины" вблизи Марьинки, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия. Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям временно неподконтрольных правительству территорий и заявил, что Украина открыта для них. Глава государства заверил, что Украина сделает все для того, чтобы конфликт на Донбассе закончился.