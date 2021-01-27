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На Донбассе НВФ шесть раз нарушили тишину: Стреляли из гранатометов разных систем

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Обстрелы зафиксировали в нескольких населенных пунктах Донецкой области

На Донбассе 27 января представители незаконных вооруженных формирований совершили шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. 

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", возле пгт Зайцевое Донецкой области, противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки и Марьинки, противник совершил выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. Возле Водяного, что на Приазовье зафиксировали вражеские обстрелы из подствольного гранатомета.

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О фактах нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ. По предварительной информации, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Также в течение дня на Донбассе украинские саперы разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

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Напомним, в начале недели специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 128 нарушений режима прекращения огня за сутки, а также присутствие людей в пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского в дневное время.

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