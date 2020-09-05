На Донбассе НВФ разместили артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС

БМ-21 " Град" Фото из открытых источников

На неподконтрольных территориях зафиксировали размещение танков, реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц

На Донбассе незаконные вооруженные формирования в течение недели размещали вооружение и военную технику в прямой близости к линии соприкосновения, что является фактом нарушения достигнутых договоренностей. Об этом стало известно во время наблюдательного полета беспилотника миссии ОБСЕ, сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, военное вооружение и техника были размещены на учебных полигонах вблизи населенных пунктов:

на полигоне возле Бугаевки - 12 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 9 буксируемых гаубиц (Д-30А "лягушка", 122 мм).

на полигоне возле населенного пункта Миусинск - одна реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм);

вблизи Хрустального - двадцать реактивных систем залпового огня (9K51, БМ-21 "Град", 122 мм).

Кроме этого, вооружение НВФ размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

на учебном полигоне возле Бугаевки Луганской области - семнадцать танков, три зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10");

на полигоне возле населенного пункта Круглик Луганской области - двадцать пять танков;

неподалеку Лутугино Донецкой области - десять танков;

на полигоне возле Миусинска - девять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), двенадцать гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), один танк (Т-64), четыре зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10").

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По данным Совместного центра по контролю и координации, эти факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей относительно мер по усилению режима прекращения огня.

"Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют нежелание соблюдать договоренности и стремление к дальнейшему обострению ситуации безопасности", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

Напомнит, накануне на Донбассе НВФ нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Авдеевка.