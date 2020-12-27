На Донбассе НВФ открывали огонь вблизи Березового, – штаб ООС

Фото из открытых источников

Среди украинских военных погибших или раненых нет

На Донбассе в течение минувших суток, 26 декабря, зафиксировано ОДНО нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник открывал неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций вблизи населенного пункта Березовое. Выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому они не открывали огонь в ответ. Боевых потерь и ранений среди военных ООС нет.

С начала текущих суток, 27 декабря, на Донбассе нарушений "режима тишины" не зафиксировано, а по всей линии разграничения наблюдается тишина. Как сообщают в штабе, ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военнослужащими.

Новости по теме: Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас на Донбассе события разворачиваются по первому сценарию. По его словам, "нормандский" и "минский форматы" еще до конца не исчерпаны.