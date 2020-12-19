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На Донбассе НВФ открывали огонь из пулеметов и гранатометов, – штаб ООС

Фото из открытых источников

Украинские военные не отвечали на провокации

На Донбассе с начала текущих суток, 19 декабря, зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что неподалеку Южного противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия. В то же время в районе шумов НВФ применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет.

Позже противник вел огонь возле Авдеевки, использовав для провокаций крупнокалиберные пулеметы. При этом неподалеку Водяного, с пересечением линии разграничения, был зафиксирован пролет беспилотника, который остановили украинские военные.

Как сообщают в штабе, провокации не несли угрозы жизни военнослужащих ООС, поэтому они не открывали огонь в ответ. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

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Напомним, в течение минувших суток, 18 декабря, представители незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим прекращения огня. Вчера нарушения зафиксировали возле населенных пунктов Водяное и Авдеевка.

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