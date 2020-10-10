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На Донбассе НВФ обстреляли позиции украинских военных возле Водяного, – штаб ООС

Военнослужащие ВСУ не открывали ответный огонь

Фото из открытых источников

С начала текущих суток, 10 октября, на Донбассе зафиксировали обстрел из гранатомета со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник 1 раз нарушил режим прекращения огня вблизи Водяного. НЗФ осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета в сторону украинских военнослужащих.

Как сообщают в штабе, выстрел не представлял угрозу жизни и здоровью украинских воинов, поэтому они не открывали огонь в ответ. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих ООС нет.

В то же время военные ВСУ совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали огонь вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки, а также локализовали пожар недалеко от Болотенного. Вдоль линии разграничения саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 49 взрывоопасных предметов.

Кроме того, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировано 1 дом, еще на 9 объектах работы продолжаются.

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Напомним, за прошедшие сутки, 9 октября, представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня осуществив провокационные выстрелы вблизи поселка Шумы. Подразделения Объединенных сил не открывали ответный огонь.

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