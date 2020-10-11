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На Донбассе НВФ нарушили "режим тишины" вблизи Марьинки, Майорска и Зайцево, – штаб ООС

На Донбассе НВФ трижды нарушили "режим тишины"

 Фото из открытых источников

Противник стрелял из гранатомета и стрелкового оружия

С начала текущих суток, 11 октября, на Донбассе зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник произвел 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи Марьинки, а также неприцельные очереди из стрелкового оружия возле Майорска и Зайцево. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому они не открывали огонь в ответ.

Как сообщают в штабе, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В то же время вдоль линии разграничения саперы ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов. Кроме того, спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. В частности, было отремонтировано 2 дома, еще на 7 объектах продолжаются восстановительные работы.

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Напомним, в течение 10 октября представители незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня, применив подствольный гранатомет. Противник произвел один неприцельный выстрел вблизи Водяного.

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