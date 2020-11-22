На Донбассе НВФ дважды с начала суток нарушили "режим тишины", – штаб ООС

Фото из открытых источников

Вблизи Водяного противник осуществил дистанционное минирование украинских позиций

С начала текущих суток, 22 ноября, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что недалеко от населенного пункта Шумы противник открывал огонь из стрелкового оружия. Как сообщают в штабе, неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому они не открывали ответный огонь.

В то же время со стороны неподконтрольной украинской власти Ужовки в направлении Водяного НВФ осуществили дистанционное минирование позиций украинских войск, используя запрещенные мины ПОМ-2. К счастью, обошлось без потерь и ранений.

При этом в зоне ООС саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 102 взрывоопасных предмета.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в течение 21 ноября представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня. Тогда противник произвел несколько выстрелов вблизи села Водяное.