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На Донбассе НВФ дважды обстреляли украинские позиции вблизи шумов, – штаб ООС

ООС на Донбассе

 Фото из открытых источников

Противник применял стрелковое оружие

На Донбассе с начала текущих суток, 24 октября, зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что вблизи шумов противник дважды провоцировал украинских военнослужащих неприцельными выстрелами из стрелкового оружия. Военные ВСУ ответный огонь не открывали.

Как сообщают в штабе, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В то же время военнослужащие Вооруженных Сил вместе с огнеборцами ГСЧС ликвидировали очаги пожаров вблизи населенного пункта Лопаскино. Также саперы ГСЧС разминировали почти 10 гектаров территории и передали на уничтожение 55 взрывоопасных предметов.

Кроме того, спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, в течение суток они отремонтировали 9 домов, а еще на 10 объектах работы продолжаются.

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Напомним, в течение 23 октября представители НВФ на Донбассе дважды нарушили "режим тишины". Тогда противник открывал огонь вблизи Шумов и Катериновки.

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