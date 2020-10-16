live
Новости » Общество Читати новину українською

На Донбассе НВФ 6 раз за сутки нарушили перемирие, – штаб ООС

Фото из открытых источников

Противник применял беспилотник, гранатометы и стрелковое оружие

За прошедшие сутки, 15 октября, на Донбассе зафиксировали 6 нарушений "режима тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что на Приазовье, противник использовал беспилотник и пересек линию разграничения. Вследствие этого украинские средства радиоэлектронной борьбы подавили аппарат.

В то же время НВФ применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие неподалеку Причепиловки. Также огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды — в районе Новотошковского.

Как сообщают в штабе, боевых потерь среди украинских защитников вследствие выстрелов противника не было.

От начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Сейчас по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Новости по теме: В Офисе президента объяснили необходимость свободной экономической зоны на Донбассе

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский пообщался с военными в зоне проведения Операции объединенных сил. Тогда глава государства подчеркнул, что власть готова поддерживать военных и помогать им.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

СБУ задержала участника международной террористической организации "Исламское государство" На Запорожье разоблачили схему вывоза зерна из Украины Просим сохранять спокойствие: СБУ анонсировала в Киеве масштабные антитеррористические учения В Ивано-Франковской области на взятке поймали начальника областного бюро судмедэкспертизы
Loading...

программы канала ZIK

Турецкий Гамбит Зеленского: Геополитические игры Эрдогана |
Местные выборы. Хроники COVID-19. События на Майдане |
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Госбюджет. Вояж Зеленского. Новые карантинные ограничения| Детали дня | 14.10.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Как выживают пенсионеры? Цирк и выборы: Ошибки на билбордах | Ток-шоу