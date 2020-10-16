На Донбассе НВФ 6 раз за сутки нарушили перемирие, – штаб ООС

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Противник применял беспилотник, гранатометы и стрелковое оружие

За прошедшие сутки, 15 октября, на Донбассе зафиксировали 6 нарушений "режима тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что на Приазовье, противник использовал беспилотник и пересек линию разграничения. Вследствие этого украинские средства радиоэлектронной борьбы подавили аппарат.

В то же время НВФ применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие неподалеку Причепиловки. Также огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды — в районе Новотошковского.

Как сообщают в штабе, боевых потерь среди украинских защитников вследствие выстрелов противника не было.

От начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Сейчас по всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский пообщался с военными в зоне проведения Операции объединенных сил. Тогда глава государства подчеркнул, что власть готова поддерживать военных и помогать им.