На Донбассе НВФ 5 раз за сутки нарушили перемирие, – штаб ООС

Противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 3 октября, на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник применил стрелковое в районе населенного пункта Майорск, а также гранатометы различных систем неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. В то же время НВФ открыли огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка.

Как сообщают в штабе, боевых потерь и ранений в результате действий противника среди личного состава Объединенных сил не было. Украинские защитники не применяли оружие в ответ.

От начала текущих суток, 4 октября, в районах ответственности украинских военных нарушений "режима тишины" не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Также военнослужащие Вооруженных сил продолжают локализовать очаги пожаров и оказывать помощь жителям Луганщины. В частности, военные работали в населенном пункте Вороново, где в результате пожаров разрушены дома, а также повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры.

Спасатели Вооруженных сил в течение суток отремонтировали 10 домов, на 6 объектах работы продолжаются. Кроме того, саперы ГСЧС разминировали более 4-х гектаров территории, а также передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

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Ранее сообщалось, что НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Тогда противник открывал огонь неподалеку Авдеевки и Водяного.