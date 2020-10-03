На Донбассе НВФ 4 раза за сутки нарушили "режим тишины", – штаб ООС

Противник нарушал перемирие вблизи Авдеевки и Водяного

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За прошедшие сутки, 2 октября, на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем неподалеку Авдеевки Донецкой области. Также 2 раза за сутки НВФ применили стрелковое оружие вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений по причине действий противника не было.

С начала текущих суток, 3 октября, незаконные вооруженные формирования провоцировали украинских защитников неприцельными выстрелами вблизи Марьинки. На этом участке зафиксировали 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и 3 очереди из стрелкового оружия. Военные ВСУ ответный огонь не открывали. В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина.

Как сообщают в штабе, более 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 30 единиц инженерной и спецтехники привлекли к преодолению пожаров в Луганской области. В частности, украинские военные вместе со спасателями ГСЧС локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Старый Айдар и Станица Луганская.

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Ранее сообщалось, что НВФ трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Обстрелы зафиксировали в ночное время с интервалом в час на участке вблизи Авдеевки.