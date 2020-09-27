На Донбассе НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, – штаб ООС

Боевых потерь и ранений среди украинский военных нет

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С начала текущих суток, 27 сентября, незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили "режим тишины". Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Опытное в Донейкой области противник стрелял из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета. Также украинские военнослужащие зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия на участках линии соприкосновения неподалеку Орехового и Шумов.

Как сообщают в штабе, боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

Известно, что сейчас военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе со спасателями пытаются локализовать лесной пожар на участке около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое и ликвидировать огонь вблизи Доломитного. Кроме того, спасатели ГСЧС разминировали почти 10 гектаров территории Донбасса и передали на уничтожение 15 взрывоопасных предметов.

В то же время представители Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 3 дома, еще на 5 объектах работы продолжаются.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности украинских бригад задокументировали три нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Противник не соблюдал мирные договоренности вблизи Новолуганского, Верхнеторецкого и Авдеевки.