На Донбассе начался режим полного прекращения огня

"Режим тишины" вступил в действие сегодня, 27 июля, в полночь

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Командование Объединенных сил Украины подтвердило, что военные начали мероприятия по прекращению огня на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Фейсбук.

Отмечается, что приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонним контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020. Кроме того, вчера, 26 июля, военные на Донбассе получили отдельный приказ от командующего ООС Владимира Кравченко.

На данный момент утренняя сводка штаба Операции объединенных сил о наличии или отсутствии обстрелов, раненых и погибших отсутствует.

Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля и назвал это событие серьезным шагом для Украины.

Позже подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения. Сообщалось, что на каждой из позиций ООС будет установлен дополнительный контроль, а за прекращением огня следить специально командированные украинские военнослужащие.