На Донбассе двое украинских военных подорвались на противопехотной мине

Мужчины находятся в больнице с травмами

Фото из открытых источников

В зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области двое военнослужащих подорвались на мине. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Фейсбук.

Отмечается, что мужчины получили боевое травмирование в результате подрыва на противопехотной мине "ПМН-2". Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья украинских военнослужащих оценивается как удовлетворительное.

Сейчас известно, что на месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Напомним, 6 сентября в зоне ООС двое украинских военных во время тушения пожара заехали на минное поле противника вблизи Верхньоторецкого и подорвались. Бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава. В результате инцидента оба мужчины погибли.

Вчера, 7 сентября, стало известно, что один из двух украинских военных, которые пострадали в результате подрыва авто на Донбассе вблизи Новгородского, погиб. В штабе ООС сообщили, что военный ушел из жизни после проведения реанимационных мероприятий.