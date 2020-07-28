На должность главы "Укрзализныци" претендуют четыре украинца и два иностранца, – СМИ

Большинство кандидатов-украинцев не имеют опыта в управлении железнодорожной компанией

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Кабинет министров Украины может назначить нового главу "Укрзализныци" уже через 2-3 недели. Об этом сообщает "Економічна правда".

По информации источников издания, на эту должность претендуют четыре украинца и два иностранца. Большинство кандидатов - это украинцы без опыта работы в железнодорожной сфере, однако у двух зарубежных менеджеров такой опыт есть. Наиболее вероятными кандидатурами на пост главы "Укрзализныци" считаются:

Якуб Карновски (поляк, который возглавлял "Польскую государственную железную дорогу" в 2012-2015 годах, а сейчас входит в наблюдательный совет "Укрпочты");

Петр Чернышов (экс-руководитель одной из крупнейших компаний мобильной связи);

Иван Юрик (нынешний и. о. председателя правления "Укрзализныци");

Владимир Владимиров (болгарин, который был председателем "Болгарской железной дороги" и за пять лет сделал ее прибыльной);

Владимир Жмак (член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" и бывший заместитель Михеила Саакашвили в Одесской облгосадминистрации);

Александр Перцовский (первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского).

Напомним, в конце декабря прошлого года глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов обратился в Наблюдательный совет компании с просьбой прекратить контракт с ним в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе. Официальный срок контракта с экс-чиновником должен был закончиться в 2021 году.