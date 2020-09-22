На дистанционном обучении ученикам могут не ставить оценки по определенным предметам, - МОН

Учителя могут не ставить ученикам оценки по определенным предметам Фото из открытых источников

Учебные заведения могут ввести собственную шкалу оценивания, в том числе в формате "зачтено/не зачтено"

Во время дистанционного обучения учреждения образования могут ввести собственную шкалу оценивания, в том числе, которая не включает оценку в баллах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки (МОН).

Так, оценивание усвоения материала учащимися может проводиться не по 12-балльной шкале, а в формате "зачтено/не зачтено". Это возможно, если более половины уроков проводятся в онлайн-формате.

"Возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся определена Законом Украины "О полном общем среднем образовании", - отметили в МОН.

Так, согласно части четвертой статьи 17 Закона, учебное заведение может самостоятельно выбирать и шкалу оценивания результатов обучения учащихся и применять ее.

В частности, по такому принципу может оцениваться "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и отдельные предметы вариативной составляющей.

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Однако, в случае введения учреждением образования собственной шкалы оценивания, они должны также определить правила перевода в систему оценивания, которую установило законодательство.

Напомним, недавно Министерство образования и науки совместно с Министерством здравоохранения разработали Сборник нормативных документов по работе учебных заведений на период карантина в связи с распространением коронавируса.

В сборнике сосредоточили основные меры безопасности для нераспространения коронавируса в учебных заведениях. Кроме этого, туда включили рекомендованный алгоритм действий руководителя учебного заведения, если у ученика обнаружили признаки COVID-19.