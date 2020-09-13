На День города в Днепре впервые показали масштабную свето-лазерную артинсталяцию Dnipro Light Flowers

Фото из открытых источников

Первый день празднования нынешнего Дня города в Днепре закончился выступлением на фестивальном причале популярных исполнителей – группы "Агонь" и презентацией свето-лазерной артінсталяції Dnipro Light Flowers. Масштабное шоу длилось 15 минут. Об этом сообщает Горсовет.

Для этого недействующую заводскую трубу высотой 120 м покрыли более 700 источниками света, а на верхушке установили самый мощный в Украине лазер. Это первая часть масштабной постиндустриальной свето-лазерной артинсталяции, которая в целом будет состоять из 13 заводских труб – в панораме более чем 7 километров. С помощью света, лазера и беспроводной синхронизации они будут работать как единый артобъект.

Фото из открытых источников

На День города днепрян и гостей города удивляла первая и самая высокая труба, а остальное реализуют позже.

Посмотреть на яркое шоу собрались тысячи горожан вдоль всей набережной.

Студентка Диана вместе с подругами наблюдала за светло-лазерным шоу на Фестивальном причале:

Фото из открытых источников

"Это было удивительно, фантастически красиво. Я такого еще в жизни не видела. Что сказать-эффектное завершение праздника".

А семья Мороз приехала в Днепр на празднование Дня рождения города из Павлограда.

"Целый день сегодня празднуем с днепрянами День города. Чувствовалась атмосфера семейного праздника. Посетили локации на набережной, дождались свето-лазерного шоу и не пожалели. Очень понравилось. С восторгом вздоха наблюдали. Организаторы - молодцы, придумавшие такую изюминку. Желаем городу и в дальнейшем так активно развиваться. Днепр - это сила!",- подчеркнул Евгений Мороз.

Фото из открытых источников

А днепрянка Татьяна праздновала День города вместе со своей большой семьей:

"Каждый год на День города проводится что-то новое и неординарное. Нынешний праздник однозначно запомнится светло-лазерной артинсталляцией. Это было феерично, особенно в сочетании с композициями на воде. Кроме того, приятно поразила развлекательная программа на жилмассиве. А в целом праздник состоялся "на ура!". Любим и гордимся родным Днепром!",- добавила женщина.

Планируется, что артинсталляция будет работать каждый вечер в панораме Левобережья, а дважды в неделю будет транслироваться лазерное шоу.

В целом Dnipro Light Flowers станет крупнейшей в мире постиндустриальной световой инсталляцией, - отметили в городском департаменте гуманитарной политики.