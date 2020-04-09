На данный момент никто в Украине не знает реального количества инфицированных коронавирусом: Нардеп Мамка объяснил низкую статистику

Телеканал ZIK

Если человек умер от пневмонии и не прошол тестирование на коронавирус, он не попадает в статистику

В Украине нет абсолютных реальных цифр по количеству больных на коронавирус, потому что нет масштабного тестирования лиц, имеющих заболевания.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь") Григорий Мамка.

Народный депутат считает, что низкую статистику заболевания коронавирусом в Украине можно объяснить недостаточным тестированием, в частности, и тех людей, которые умерли от обычной пневмонии за последние три месяца.

"Необходимо прежде всего отметить, что в Украине на данный момент никто не знает, сколько людей болеет на коронавирус и сколько человек обратились в лечебные учреждения. Почему? Потому что пневмония и вирусная пневмония – это разные понятия. Фиксирование по государственной статистике совсем разное. Если человек умер от пневмонии и не прошла тестирование на коронавирус, это неподтвержденный факт, она не попадает в статистику. Поэтому это не выглядит так трагично. То есть абсолютных реальных цифр нет, потому что нет тотального масштабного тестирования лиц, имеющих заболевание", – отметил народный депутат.

В то же время он подчеркнул, что государство должно предоставить людям все необходимые средства и механизмы для преодоления пандемии. Григорий Мамка убежден: если государство не способно раздать людям маски, она должна хотя бы обеспечить им низкие цены на маски, на уровне себестоимости.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, премьер’премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров Украины 8 апреля заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае.