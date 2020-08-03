COVID-19 переболело менее 10% населения мира, – ВОЗ

Большую вероятность заражения имеют медработники

Мария Ван Керхове AFP

Коронавирусной болезнью переболело менее 10% населения мира. Об этом сообщила представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове на брифинге.

Отмечается, что более высокую вероятность заражения COVID-19 имеют работники отрасли здравоохранения. По словам эпидемиолога, взять пандемию под контроль помогут оперативные и точные тестирования на коронавирус.

Кроме того, Ван Керхове заявила о важности применения комплексного подхода к сдерживанию вируса со стороны всех стран. В частности, это касается массового тестирования, отслеживания контактов больных, их изоляции, ношения масок и других карантинных мероприятий.

Напомним, недавно представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы заявили, что главным распространителем коронавируса стала молодежь.

Позже Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус предупредил, что пандемия коронавируса может приобрести "очень затяжной характер", а последствия будут ощущаться в течение нескольких десятилетий.