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COVID-19 переболело менее 10% населения мира, – ВОЗ

Большую вероятность заражения имеют медработники

Мария Ван Керхове AFP

Коронавирусной болезнью переболело менее 10% населения мира. Об этом сообщила представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове на брифинге.

Отмечается, что более высокую вероятность заражения COVID-19 имеют работники отрасли здравоохранения. По словам эпидемиолога, взять пандемию под контроль помогут оперативные и точные тестирования на коронавирус.

Кроме того, Ван Керхове заявила о важности применения комплексного подхода к сдерживанию вируса со стороны всех стран. В частности, это касается массового тестирования, отслеживания контактов больных, их изоляции, ношения масок и других карантинных мероприятий.

Напомним, недавно представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здравоохранения нескольких стран Европы заявили, что главным распространителем коронавируса стала молодежь.

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Позже Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус предупредил, что пандемия коронавируса может приобрести "очень затяжной характер", а последствия будут ощущаться в течение нескольких десятилетий.

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