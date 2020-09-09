На что тратят деньги украинцы: Госстат исследовал расходы граждан

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Были проанализированы расходы домохозяйств в первом квартале 2020 года

Государственная служба статистики провела исследование того, на что тратят свой доход граждане Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Согласно сообщению, всего в Украине насчитывается 14,784 млн домохозяйств. Так украинцы тратят на непродовольственные товары 29,6% своих доходов, на оплату различных услуг - 14,1%, на личное подсобное хозяйство - 1,3%, на другие цели - 6,9%.

В то же время следует заметить, что расходы городских и сельских жителей отличаются. Если в городе люди тратят на продтовары и питание вне дома 48,5% своих доходов, то в селах - 46,4%.

На непродовольственные товары жители городов тратят 28,7% своих доходов, жители сел - 32,1%, на оплату услуг в городах тратят 16,1% доходов, в селах - 9,3%. На личное подсобное хозяйство в городах тратят только 0,3% доходов, в селе - 3,8%. Другие расходы в городах составляют 6,4%, а в селах - 8,4%.

Также в Госстате подсчитали, что средние потребительские расходы одного украинского домохозяйства составляют 8219 грн в месяц, непотребительские расходы - 732 грн в месяц (суммарно - 8951 грн). Из этих денег на продтовары и питание вне дома тратится 4301 грн, на непродовольственные товары - 2641 грн, на услуги - около 1400 грн.

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Напомним, ранее в Госстате заявили, что в 2019 году у 50,5% работающего населения Украины максимальная заработная плата составляла 5 тыс. грн в месяц.