live
Новости » Общество Читати новину українською

На "Чонгаре" и "Каланчаке" будут делать бесплатные COVID-тесты

Фото из открытых источников

Тестирование на обоих КПВВ уже проводят

В Херсонской области для проведения тестирований на определение антигена коронавирус на двух КПВВ на адмінмежі с ТОТ АР Крым выделили по 500 тест-систем. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя облгосадминистрации Дмитрий Бутрим, передает Укринформ.

"На территории КПВВ "Каланчак" уже выделено отдельное помещение, на КПВВ "Чонгар" заканчиваются подготовительные работы. На сегодня для обеих КПВВ выделено тысячу тест-систем, по 500 на каждый, тестирование является бесплатным", - отметил Бутрим.

По его словам, уже определены медработники для проведения тестирования.

По словам директора Департамента здоровья Херсонской ОГА Виктора Короленко, тестирование на обоих КПВВ уже проводят.

"Так, проводят тестирование - и на КПВВ "Каланчак", и на КПВВ "Чонгар", - отметил Короленко. Он уточнил, что на КПВВ "Чонгар" готовят другое помещение для экспресс-тестирований.

Новости по теме: Степанов рассказал, что делать украинцам с симптомами ОРВИ, которым отказывают в тестировании на коронавирус

Напомним, в Украине до конца года должны были изменить системы ПЦР-тестирования для обнаружение нового штамма коронавирусного заболевания в инфицированных украинцев. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Лукашенко заявил о готовности возобновить отношения с Украиной "Мы рады": Президент Турции отреагировал на возвращение украинских моряков из Ливии Осуждаем беспрецедентное насилие: Зеленский отреагировал на события в США "Зла не держу": Лукашенко высказался об отношениях с Зеленским
Loading...

программы канала ZIK

Новые карантинные ограничения. Тарифные протесты. Спасительная вакцина | Ток-шоу
Тесты на коронавирус. Зимний локдаун. Трансплантология в Украине | Брифинг Степанова | 11.01.21
Локдаун в Украине. Авиакатастрофа в Индонезии. Последствия непогоды в Испании | #Новости | 11.01.21
Американская демократия проходит непростой период испытания: Кацман прокомментировал протесты в США
Январские платежки. Второй год с COVID-19. Валютные качели | Детали недели | 09.01.20
Первый день локдауна. Протесты под Капитолием. Ситуация с тарифами | Ток-шоу