На "Чонгаре" и "Каланчаке" будут делать бесплатные COVID-тесты

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Тестирование на обоих КПВВ уже проводят

В Херсонской области для проведения тестирований на определение антигена коронавирус на двух КПВВ на адмінмежі с ТОТ АР Крым выделили по 500 тест-систем. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя облгосадминистрации Дмитрий Бутрим, передает Укринформ.

"На территории КПВВ "Каланчак" уже выделено отдельное помещение, на КПВВ "Чонгар" заканчиваются подготовительные работы. На сегодня для обеих КПВВ выделено тысячу тест-систем, по 500 на каждый, тестирование является бесплатным", - отметил Бутрим.

По его словам, уже определены медработники для проведения тестирования.

По словам директора Департамента здоровья Херсонской ОГА Виктора Короленко, тестирование на обоих КПВВ уже проводят.

"Так, проводят тестирование - и на КПВВ "Каланчак", и на КПВВ "Чонгар", - отметил Короленко. Он уточнил, что на КПВВ "Чонгар" готовят другое помещение для экспресс-тестирований.

Напомним, в Украине до конца года должны были изменить системы ПЦР-тестирования для обнаружение нового штамма коронавирусного заболевания в инфицированных украинцев.