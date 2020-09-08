На ЧАЭС разрешили ввести в эксплуатацию новое хранилище ядерных отходов, его строили 20 лет

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Эксперты убеждены, что ввод ХОЯТ-2 в эксплуатацию позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет

Чернобыльская атомная электростанция получила специальное разрешение на "горячие" испытания ХОЯТ-2, хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Во время вручения разрешения глава ГАЗО Сергей Калашник подчеркнул, что получению разрешения предшествовало много шагов. В частности, успешно были проведены "холодные" испытания ХОЯТ-2 с имитаторами отработавших тепловыделяющих сборок, получен сертификат соответствия законченного строительства объекта от Государственной архитектурной службы Украины, согласованы программы "горячих" испытаний и отчет по анализу безопасности. В частности, проведение "горячих" испытаний будет заключаться в перемещении в новое хранилище отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки будут расположены в бетонных модулях хранения", – говорится в сообщении.

При этом в агентстве со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС Владимира Пескова добавили, что все работники, которые будут привлечены к проведению "горячих" испытаний, прошли соответствующую подготовку, и ЧАЭС приложит все усилия для успешного и безопасного проведения "горячих" испытаний.

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В то же время в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, в свою очередь, заявили, что ввод ХОЯТ-2 в эксплуатацию позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.

"За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции скопилось свыше 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Старое хранилище не рассчитано на длительное хранение топлива, и срок его эксплуатации ограничен. Поэтому все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2", – отметили в ведомстве.

Заметим, строительство хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 длилось 20 лет.

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Ранее сообщалось, что архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС. Речь о документах, охватывающих период с начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до ввода в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") после катастрофы.