На ЧАЭС начали "горячий" этап испытаний хранилища ядерного топлива

Новое хранилище будет способствовать превращению "Укрытия" в экологически безопасную систему

Начало перевозок ядерного топлива в ЧАЭС Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения

Чернобыльская АЭС начала перевозки отработанного ядерного топлива из хранилища ХОЯТ-1 на ХОЯТ-2. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения в Фейсбук.

Отмечается, что сегодня, 10 сентября, на хранилище "сухого" типа ХОЯТ-2 перевезли первую партию из 9 отработанных топливных сборок, которые накануне были загружены из хранилища "мокрого" типа.

В частности, "горячие" испытания - это процесс, который будет выполняться с реальными отработанными сборками, а не их имитаторами. Перевозка осуществляется специальным вагоном-контейнером, который дополнительно выполняет функцию биологической защиты персонала от радиационного облучения.

Как сообщили в Госагентстве, на перевозку всего отработанного ядерного топлива, которое сейчас хранится в хранилище "мокрого" типа ХОЯТ-1, требуется около десяти лет. Операции с тепловыделяющими сборками включают резку, переупаковку, высушивание, герметизацию в специальном пенале и дальнейшее горизонтальное размещение в сухом бетонном модули для хранения.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, перевозки топлива ждала как Украина, так и международные партнеры, ведь это способствует превращению объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

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Напомним, недавно Чернобыльская атомная электростанция получила специальное разрешение на "горячие" испытания ХОЯТ-2, хранилища отработанного ядерного топлива. Предполагается, что введение нового хранилища позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо в течение ближайших 100 лет.