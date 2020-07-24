live
Новости » Общество Читати новину українською

На Буковине разрешили работу детских садов

Фото из открытых источников

Сады начнут работу с 3 августа

В Черновицкой области с 3 августа разрешили возобновить работу учреждений дошкольного образования. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на комментарий санитарного врача области Натальи Гопко.

"В Черновицкой области позволили открыть детские сады с 3 августа. Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Решение о возобновлении работы садиков теперь должны принять органы местного самоуправления", - сказала Гопко.

В частности, детские сады должны придерживаться следующих правил:

  • работникам и детям должны измерять температуру;
  • не использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;
  • поверхности должны дезинфицировать каждые два часа;
  • разработать график прогулок, чтобы избежать скопления, обеспечить дистанцирование детей.

Новости по теме: В Ровенской области обнаружили вспышку коронавируса в психбольнице

Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждено 62 823 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 972 новых случая, 886 пациентов выздоровели, а 20 человек умерло.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Прорыв в минском процессе, подозрение луцкому террористу и новые правила адаптивного карантина в Украине: Актуальное на утро 23 июля Коррупционный скандал: Какие махинации экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака выявило международное расследование ЧС в Луцке, расшифровка самописцев самолета "МАУ" и вывод Венецианской комиссии относительно закона о референдуме: Актуальное на утро 22 июля Праймериз "слуг народа": Что известно об Ирине Верещук и кто еще поборется за кресло мэра Киева
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Ситуация в Луцке - теракт или спектакль? Преступники в законе | Инсайды недели с Влащенко | 24.07.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Волна минирований. Закон о языке. Искусство агитации | Ток-шоу
События в Луцке и Полтаве. Дорога к миру. Языковой вопрос | Ток-шоу