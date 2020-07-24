На Буковине разрешили работу детских садов

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Сады начнут работу с 3 августа

В Черновицкой области с 3 августа разрешили возобновить работу учреждений дошкольного образования. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на комментарий санитарного врача области Натальи Гопко.

"В Черновицкой области позволили открыть детские сады с 3 августа. Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Решение о возобновлении работы садиков теперь должны принять органы местного самоуправления", - сказала Гопко.

В частности, детские сады должны придерживаться следующих правил:

работникам и детям должны измерять температуру;

не использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;

поверхности должны дезинфицировать каждые два часа;

разработать график прогулок, чтобы избежать скопления, обеспечить дистанцирование детей.

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Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждено 62 823 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 972 новых случая, 886 пациентов выздоровели, а 20 человек умерло.