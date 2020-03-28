На Буковине 59 больных COVID-19, трое из них - в тяжелом состоянии

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35 пациентов не имеют симптомов и лечатся амбулаторно

По состоянию на 28 марта в Черновицкой области зафиксировано 59 случаев заболевания COVID-19, три из которых - пациенты в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Трое больных, у которых вчера, 27 марта, было зафиксировано COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас на кислородной дотации", - отметили в пресс-центре.

По предварительной информации, больные находятся в Кицманской центральной районной больнице Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице. Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное.

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К слову, по последним данным в области лабораторно подтверждено 59 случаев заражения, среди которых 24 лица лечились или продолжают лечиться в медучреждениях области. Кроме этого, 35 пациентов не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно.

Также пятеро ранее больных в Черновицкой области вылечилась от COVID-19, однако один случай – летальный.

Напомним, недавно в Черновицкой областной больнице рассказали, чем лечили мужчину, который первый излечился от коронавируса COVID-19 в Украине.