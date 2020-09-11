На большей части территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

ГСЧС

Предупреждение объявлено для всех областей, кроме западного региона

По прогнозам синоптиков в пятницу, 11 сентября, на территории Украины, кроме западных областей, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"По данным Укргидрометцентра, 11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала 2020 года на неподконтрольной территории Луганской области случилось около 190 лесных и степных пожаров, которые привели к выгоранию растительности на площади более 1,3 тыс. гектаров.