В Луганской областит задержали микроавтобус с арсеналом оружия и боеприпасов

Нацполиция

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Сегодня, 12 марта, на блокпосту "Лисичанск-Бахмут" была пресечена попытка вывоза из Луганской области арсенала оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В Нацполиции отметили, что во время прохождения автомобилем "Volkswagen Transporter" блокпоста "Лисичанск-Бахмут" правоохранители обнаружили три РПГ-7, пулемет ПКТ, пулемет "Утес", 5 РПК, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.

"На момент остановки в салоне микроавтобуса находилось четверо человек, которые назвались членами благотворительной волонтерской организации. С ними общаются следователи. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Напомним, ранее полиция Киева начала уголовное производство по факту событий во время презентации Национальной платформы примирения и единства.