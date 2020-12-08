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На белорусско-украинской границе вероятны задержки при оформлении въезда. Что произошло

Новая Гута Фото из открытых источников

Сегодня, 8 декабря, будут проводиться электромонтажные работы с 13:00 до 15:00

Гомельская таможня предупреждает о возможных задержках на белорусско-украинской границе, сообщает БЕЛТА.

"В пункте пропуска "Новая Гута" (смежный украинский - "Новые Яриловичи") 8 декабря будут проводиться электромонтажные работы с 13:00 до 15:00. В связи с этим в этот период времени возможны задержки при прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и гражданами", - рассказали в таможне.

Гомельская таможня просит учитывать эту информацию при планировании маршрута следования и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Украиной.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь, о чем якобы свидетельствуют сведения, содержащиеся в материалах Комитета государственной безопасности страны. Он считает, что Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсуждали ограничения, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств в Беларуси.

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