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На Бали еще махнем: Винник призвал женщин оставаться дома

Олег Винник Фото из открытых источников

В Минздраве подчеркнули, что самоизоляция - самый эффективный способ уберечься

Министерство здравоохранения привлекло украинского певца Олега Винника к агитационной программе, направленной на соблюдение карантинных мер во время пандемии коронавируса. Совместное обращение Минздрава и украинского артиста опубликовал телеканал ZIK.

В частности, в видеообращении Винник спел отрывок из песни "Наталья-Натали", где подчеркнул, что лучший способ уберечься от коронавируса - это самоизоляция. 

"Карантин - это не каникулы. Сейчас не время для развлечений в общественных местах, пикников или встреч с друзьями. Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься", - подчеркнули в Минздраве. 

Напомним, недавно вокалистки "Женского квартала" спели дома песню о карантине и дали советы, как можно общаться с друзьями и при этом не нарушать ограничения. 

Кроме этого, представители украинского шоу-бизнеса поделились собственным опытом пребывания на карантине из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса и рассказали, чем занимаются дома и как развлекают публику в то время, когда концерты и вечеринки – под строгим запретом.

 

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