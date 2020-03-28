На Бали еще махнем: Винник призвал женщин оставаться дома

Олег Винник Фото из открытых источников

В Минздраве подчеркнули, что самоизоляция - самый эффективный способ уберечься

Министерство здравоохранения привлекло украинского певца Олега Винника к агитационной программе, направленной на соблюдение карантинных мер во время пандемии коронавируса. Совместное обращение Минздрава и украинского артиста опубликовал телеканал ZIK.

В частности, в видеообращении Винник спел отрывок из песни "Наталья-Натали", где подчеркнул, что лучший способ уберечься от коронавируса - это самоизоляция.

"Карантин - это не каникулы. Сейчас не время для развлечений в общественных местах, пикников или встреч с друзьями. Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься", - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, недавно вокалистки "Женского квартала" спели дома песню о карантине и дали советы, как можно общаться с друзьями и при этом не нарушать ограничения.

Кроме этого, представители украинского шоу-бизнеса поделились собственным опытом пребывания на карантине из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса и рассказали, чем занимаются дома и как развлекают публику в то время, когда концерты и вечеринки – под строгим запретом.