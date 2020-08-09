На админгранице Украины с Крымом образовалась очередь из сотен граждан

Очередь в Крыму на границе с Украиной Facebook-страница Рефата Чубарова

Жители материковой Украины не могут покинуть полуостров из-за запрета Кабмина

В аннексированном Крыму на административной границе с Украиной образовалась очередь из сотен граждан, которые пытаются вернуться домой. Об этом 9 августа ночью сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Очевидцы сообщают о том, что со стороны оккупированного Крыма (переход Армянск - Каланчак) собралась очередь около 300 человек на выезд из Крыма, которая постоянно пополняется", – написал Чубаров в Facebook.

По его словам, причиной очереди стало временное закрытие Кабинетом министров Украины пропускных пунктов на границе с временно оккупированным Крымом. Отмечается, что сейчас граждане Украины не могут выехать с полуострова, чтобы вернуться домой.

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"Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму. Российские оккупанты с оформлением документов не спешат. Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать", – добавил Рефат Чубаров.

Очевидці повідомляють про те, що зі сторони окупованого Криму (перехід Армянськ - Каланчак) зібралася черга близько 300... Опубліковано Рефатом Чубаровим Субота, 8 серпня 2020 р.

Напомним, накануне, 8 августа, Кабинет министров Украины принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом.

Заметим, ограничения должны были вступить в действие с 8 утра воскресенья.