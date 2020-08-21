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На 88-м году жизни умер тесть Порошенко

Петр и Марина Порошенко Офис президента

Петр Порошенко подтвердил смерть отца своей супруги

В возрасте 87 лет из жизни ушел отец супруги пятого президента Украины Петра Порошенко Марины -  Анатолий Переведенцев. Об этом сообщил политолог Павел Нусс в Facebook.

"Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Марины Анатольевны и всей Вашей семье. Мужайтесь, родная наша. Неимоверные испытания для всей семьи принес этот тяжелый год. Мы с Вами, рядом", - написал Нусс.

Отметим, что Петр Порошенко подтвердил данную информацию на своей странице в соцсети несколько минут назад.

"Еще одна тяжелая потеря для нашей семьи. Вчера умер отец Марины - Анатолий Михайлович Переведенцев. Настоящий государственник, строитель, великий украинец, а еще мой близкий друг и любящий отец и дедушка", - написал экс-президент.

Справка:

Анатолий Переведенцев родился 13 марта 1933 года. Он работал заместителем главы Минздрава УССР. Позже, с 1985 по 1988 годы, Переведенцев перешел в дипломатическую сферу и занял должность советника посла СССР в Монголии.

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Напомним, 16 июня 2020 года перестало биться сердце отца пятого президента Украины Петра Порошенко - Алексея Ивановича Порошенко, 1936 года рождения.

19 июня в Киеве в клубе Кабинета министров попрощались с Алексеем Порошенко, а перед этим покойного отпели в Михайловском Златоверхом соборе.

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