На 103-году жизни умерла последняя ветеран Финской войны в Украине

Церемония похорон состоится 12 ноября на ее родине в Полтавской области

В Киеве 10 ноября умерла последняя участница войны между СССР и Финляндией, которая жила в Украине - Екатерина Прохоровна Толстая, которой 30 октября исполнилось 102 года. Об этом сообщает BBC News Украина.

Согласно сообщению, Татьяна Толстая была последней известной живой участницей войны Советского Союза и Финляндии в 1939-1940 годах. На эту войну она была мобилизована в 21 год, тогда начала работать военным медиком.

В 1941 году Екатерина Прохоровна пошла на войну в медицинскую службу и прошла ее до Берлина. Среди ее наград - за освобождение Варшавы и взятие Берлина. После Второй мировой войны Екатерина Толстая вернулась в Харьков и там познакомилась с будущим мужем - военным пилотом.

Женщина вырастила троих детей и до самой пенсии работала сельским медиком в Полтавской области. Екатерина Прохоровна смогла оформить себе статус участника боевых действий и получить льготы. Однако оформить льготы как инвалиду войны было невозможно. Это было связано с тем, что многие годы законы предусматривали значительные льготы инвалидам Великой Отечественной войны, которую по советской традиции считали с 1941 года.

Как отмечается, в 2015 году в Украине приняли законы о декоммунизации и заменили в законодательстве термин Великая Отечественная на Вторую мировую, к которой принадлежала и Финская война. После этого Екатерина Толстая получила льготы, которые предусмотрены инвалидам войны.

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