live
Новости » Общество Читати новину українською

На 103-году жизни умерла последняя ветеран Финской войны в Украине

Церемония похорон состоится 12 ноября на ее родине в Полтавской области

В Киеве 10 ноября умерла последняя участница войны между СССР и Финляндией, которая жила в Украине - Екатерина Прохоровна Толстая, которой 30 октября исполнилось 102 года. Об этом сообщает BBC News Украина

Согласно сообщению, Татьяна Толстая была последней известной живой участницей войны Советского Союза и Финляндии в 1939-1940 годах. На эту войну она была мобилизована в 21 год, тогда начала работать военным медиком. 

В 1941 году Екатерина Прохоровна пошла на войну в медицинскую службу и прошла ее до Берлина. Среди ее наград - за освобождение Варшавы и взятие Берлина. После Второй мировой войны Екатерина Толстая вернулась в Харьков и там познакомилась с будущим мужем - военным пилотом. 

Новости по теме: На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Женщина вырастила троих детей и до самой пенсии работала сельским медиком в Полтавской области. Екатерина Прохоровна смогла оформить себе статус участника боевых действий и получить льготы. Однако оформить льготы как инвалиду войны было невозможно. Это было связано с тем, что многие годы законы предусматривали значительные льготы инвалидам Великой Отечественной войны, которую по советской традиции считали с 1941 года.

Как отмечается, в 2015 году в Украине приняли законы о декоммунизации и заменили в законодательстве термин Великая Отечественная на Вторую мировую, к которой принадлежала и Финская война. После этого Екатерина Толстая получила льготы, которые предусмотрены инвалидам войны.

Новости по теме: В Черногории от COVID-19 умер глава Сербской церкви Амфилохий

Напомним, недавно в Днепре в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19 умер заведующий отделением реанимации новорожденных областной клинической больницы им. Мечникова Борис Павленко.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Партийцы ОПЗЖ возложили цветы к Вечному огню в Киеве Кузьмин: Примитив захлестнул украинскую политику, и именно поэтому в стране поднимает голову нацизм Александр Попов: Мы решим проблему очередей в детские сады Киева Киевская команда ОПЗЖ облагораживает дворы на Троещине

программы канала ZIK

Политика Байдена. Тарифы на газ. На крючке у МВФ. Борьба с COVID-19 | Детали дня | 10.11.20
Елена Лукаш | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Коронавирусные рекорды. Жизнь в кредит. Отдать последнее за коммуналку | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу