Мы заходим во вторую волну COVID-19, ничего не сделав, – Раимов

Дмитрий Раимов Фото из открытых источников

Следовало решить несколько проблем, говорит бывший советник министра здравоохранения

Украина, ничего не сделав, заходит во вторую волну коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил политтехнолог, бывший советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

"Мы за больше, чем 70 дней, должны были решить несколько проблем. Первая проблема - это массовое тестирование. Массовое тестирование определяется не только присутствием тестов, но и лаборатории, которые могут их сделать. Мы не могли за это время обустроить или перепрофилировать, допустим, частные клиники, подписать с ними договора для того, чтобы они проводили это тестирование? Извините, но это можно было сделать. Второе - обеспечение всем необходимым больниц. Третье - мы же знали, что будет вторая волна, ни для кого же не секрет, что вторая волна будет, и весь мир к этому готовится. Мы госпитальную базу практически не подготовили. Опять же возвращаясь к защите, к оборудованию, к специализированным скорым, которые обеспечены, начиная от всего необходимого, заканчивая ЭКМО для исскуственного кровообращения. Мы всего этого не сделали. Да, мы посидели дома, да, у нас несопоставимые цифры с Россией и другими странами, но мы теперь, ничего не сделав, заходим во вторую волну", – сказал Дмитрий Раимов.

Напомним, по состоянию на утро 24 июня в Украине лабораторно подтверждено 39 014 случаев коронавируса COVID-19.

Как сообщалось, на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. Он отметил, что уже две области имеют наполнение больниц больными более 50%.